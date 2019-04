Zoologista chama novo documentário da Netflix de 'pornografia de tragédia'

A produção “Nosso Planeta” tem dado o que falar desde que estreou na Netflix. A série documental que mostra a vida selvagem com imagens impressionantes chamou atenção por revelar os chocantes efeitos das mudanças climáticas a partir de cenas fortes de sofrimento animal.

Esta semana, a zoologista Susan Crockford trouxe novamente o assunto para debate e escreveu uma coluna de opinião para o Financial Post chamando o programa de “pornografia de tragédia”.

Em seu artigo, ela aponta que a tão comentada “cena das morsas se jogando de penhascos” foi uma estratégia “que deturpa ou encobre fatos importantes com o único propósito de manipular espectadores emocionalmente imaturos para se sentirem angustiados e irritados”.

The sad reality of climate change. The walrus with no ice or place to go.#Walrus #OurPlanet#ClimateChange #Climate pic.twitter.com/rnYUJ7lFLX

— Terrence Edwards (@TerrenceEdwards) April 9, 2019