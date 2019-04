Vingadores: Ultimato: A reação de Mark Ruffalo ao descobrir que Brie Larson trabalhou em De Repente 30

Mark Ruffalo é um caso à parte no universo dos Vingadores. O intérprete de Bruce Banner/Hulk é o vazador de spoilers oficial da trupe. Claro, tudo sem querer, graças ao seu jeito estabanado, porém, muito, muito carismático.

Durante entrevista para o Entertainment Tonight no tapete vermelho de "Vingadores: Ultimato", mais uma amostra desse comportamento desligado rendeu um momento adorável. Ao lado da mulher, Sunrise Coigney, ele se surpreendeu quando o repórter apresentou uma foto de "De Repente 30" em que uma Brie Larson adolescente aparecia em cena. Hoje, aos 29 anos, Brie responde também por "Capitã Marvel".

"Uou, ela era uma menina malvada. Que legal, eu não sabia disso!", disse ele, dividindo surpresa com Sunrise. "Ela falou sobre isso? O que ela disse?", perguntou ele. "Ela disse que foi neste filme que ela percebeu que gostaria de ser diretora algum dia e que ela queria continuar no cinema", explicou o jornalista.

"Nós não trabalhamos juntos", disse ele, que interpreta no filme a versão adulta de Matt, o melhor amigo da protagonista Jenna (Jennifer Garner). Brie fazia parte do grupo das meninas populares que eram cruéis com os outros alunos. "É um filme adorável. Descanse em paz Gary Winick", disse o ator, em referência ao diretor, morto em 2011.

