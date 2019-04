Vikings: Criador revela que um dos filhos de Ragnar se tornará maior do que o pai na 6ª temporada

Mesmo sem data de estreia oficial e com final programado apenas para 2020, a sexta e última temporada de “Vikings” está dando o que falar. Desta vez, quem deixou os fãs ainda mais ansiosos foi o próprio criador da produção, Michael Hirst.

Em entrevista ao portal Vikings France, a mente por trás da série compartilhou uma longa ideia sobre o que pretende demonstrar nos próximos episódios, especialmente ao que se refere a Bjorn (Alexander Ludwig). Confira a seguir:

“Quando o adulto Bjorn apareceu pela primeira vez na série, ele era muito pretensioso e Alexander não gostou disso, então falamos sobre Bjorn e seu desenvolvimento.

Nós finalmente concluímos que Bjorn é um homem sério e com responsabilidades. Ele teve muitos comportamentos ruins que o deixaram exposto, seja com as mulheres, pais, alianças e afins… Ele teve muita aventura em um curto período de tempo e foi complicado para ele superar tudo isso.

Reprodução / Giphy

Ele não acha que ganhou o reinado na batalha final contra Ivar. É então que ele vê o fantasma de Ragnar e o vidente o avisa dos problemas e obstáculos de ser rei. Bjorn é um cara sensível que acha que pode ser um rei melhor que Ivar e está determinado a isso.

E ele vai descobrir isso desde o começo da 6ª Temporada. Ele terá que tomar algumas grandes decisões que podem comprometer seu reinado. E então ele imediatamente entende o que Ragnar estava falando. Eu tive que levá-lo a este ponto; ao ponto de alguém que é o verdadeiro herdeiro de Ragnar.

Ele é um ótimo Viking e na 6ª temporada vai chegar a fazer algo que Ragnar nunca teria feito, e quando essa a cena vier, eu posso te dizer que esse será o melhor trabalho que Alexander já fez na série. Bjorn se tornará verdadeiramente maior que seu pai”.