Sandra Oh, Emilia Clarke e Brie Larson arrasam em looks da gala TIME 100

Na noite de ontem aconteceu em Manhattan o tapete vermelho da Time 2019. O evento é organizado pela revista norte-americana todos os anos após a divulgação da sua esperada lista das 100 personalidades mais influentes do mundo.

Esta foi a primeira vez que as mulheres ocupam quase metade da lista e entre as 48 presentes, estavam as atrizes Sandra Oh, Emilia Clarke e Brie Larson, que arrasaram também durante a gala.

Confira os looks:

Sandra Oh

Reprodução / REUTERS/Andrew Kelly

Emilia Clarke

Reprodução / REUTERS/Andrew Kelly

Brie Larson

Reprodução / REUTERS/Andrew Kelly

Algumas outras celebridades que estiveram presentes:

The Rock

Reprodução / REUTERS/Andrew Kelly

Taylor Swift

Reprodução / REUTERS/Andrew Kelly

Sophia Bush

Reprodução / REUTERS/Andrew Kelly

Naomi Campbell

Reprodução / REUTERS/Andrew Kelly

Julianne Moore

Reprodução / REUTERS/Andrew Kelly

Glenn Close

Reprodução / REUTERS/Andrew Kelly

Jimmy Fallon

Reprodução / REUTERS/Andrew Kelly

E ainda rolou um discurso maravilhoso da Sandra Oh. Confira: