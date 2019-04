Preta Gil dá bronca em David Brazil após ele questionar movimento 'Vidas Negras Importam'

O movimento internacional "Black Lives Matter" (ou Vidas Negras Importam) luta contra a violência que pessoas negras enfrentam apenas por sua cor. Por isso, um comentário de David Brazil em uma foto postada por Gominho indignou Preta Gil, que deu uma bronca no amigo.

Gominho legendou uma foto ao lado de Gabriela Hebling, Rodrigo França e Hana Khalil, ex-BBBs, da seguinte maneira: "Sabe aquele lance de vidas negras??? Então… Elas importam, SIM!!!!!!".

O promoter paraibano, integrante do círculo de amizades de Neymar e Anitta, entre outros famosos, tentou corrigir a fala: "Todas as vidas importam, meu bem! Todas! Independente de cor, raça ou religião".

Preta, que também é próxima do promoter, fez um convite a ele, ao mesmo tempo em que deu um 'puxão de orelha'.

"David, quando você vai na minha casa pra gente conversar e eu te dar uns livros pra você ler? Se por acaso você tenha escrito de brincadeira, isso não tem a menor graça! Já faz tempo que te falo pra você pensar ou se informar, conversar com seus amigos, comigo antes de escrever bobagens que fere muitos dos seus! Tô aqui".

David republicou a foto de Gominho e pediu desculpas. "Se errei peço perdão" Sempre mexo com Gominho e ele comigo aqui no Insta. Desculpa mesmo! Não tive a intenção de ser escroto com ninguém. E racista, nunca. Jamais", escreveu. No entanto, ele não apagou o comentário original.