Novo teaser do live-action de 'Aladdin' mostra viagem dos protagonistas no tapete

Após "Vingadores: Ultimato", uma das principais estreias da Disney nas telonas é a nova versão de "Aladdin". O live-action da animação de 1992 ganhou um novo teaser na última terça-feira (23) divulgado nas redes sociais da empresa.

Na prévia inédita do filme há uma parte da clássica viagem do casal protagonista no tapete voador. O tema da cena, "A Whole New World" ("Um Mundo Ideal"), também é representado pelos personagens.

O longa-metragem conta com a direção de Guy Ritchie, de "Sherlock Holmes". O elenco tem a presença de nomes como Will Smith, como o Gênio, e Mena Massoud e Naomi Scott, respectivamente nos papéis de Aladdin e Jasmine.

O filme chega aos cinemas em maio.

Veja o teaser: