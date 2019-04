Netflix vai ter produções com Maisa, Larissa Manoela, Fábio Porchat e Wagner Moura

Nesta quarta-feira, a plataforma de streaming Netflix anunciou trinta novos projetos no Brasil previstos para os próximos dois anos, incluindo filmes com as atrizes Maisa Silva, Larissa Manoela, e o diretor e ator Wagner Moura e o humorista Fábio Porchat.

Os projetos incluem séries, filmes, e abarcam os mais diversos gêneros, da comédia ao terror.

Os anúncios foram feitos na Rio Creative Conference, pelo diretor de conteúdo da empresa, Ted Sarandos. Ele conta que a Netflix "está animada em aumentar seu investimento na comunidade criativa brasileira", e espera que as produções do país "sejam consumidas pelo mundo todo".

Outros nomes envolvidos nos projetos incluem Seu Jorge, Giovanna Lancelloti, Kéfera Buchmann, Danilo Mesquita, Júlia Rabello, e a autora infanto-juvenil Thalita Rebouças.

A empresa também falou sobre as produções ainda em curso, como as séries "O Mecanismo", "3%" e "Samantha". As duas primeiras terão mais uma temporada ainda neste ano, enquanto a terceira acabou de lançar novos episódios, que chegaram à plataforma em 19 de abril.