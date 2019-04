Japan House abre mostra artesanal e instalação com pilares de água

O segundo andar da Japan House, na avenida Paulista, recebe desde terça-feira a exposição “Japão 47 Artesãos”, com curadoria do designer japonês Kenmei Nagaoka.

A mostra faz um panorama de criações contemporâneas, mas que ao mesmo tempo remete as tradições japonesas, por meio de peças feitas por artesãos das 47 províncias japonesas.

As obras estão divididas em cinco grupos, que formam as áreas geográficas do país: Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu e Okinawa. Cada um dos trabalhos representa um pouco desses lugares, através dos conceitos, dos materiais e das técnicas herdadas ao longo dos séculos.

Fluidez

A instalação inédita "Fluidez", com assinatura do estúdio de inovação criativa W0W, apresenta o movimento das águas e de pequenas partículas, que se assemelham à dinâmicas dos elementos vivos.

O visitante poderá ver nove pilares de água e partículas metalizadas, em sincronia com música e luzes. A instalação está fechada para manutenção e será reaberta nesta sexta-feira (26).