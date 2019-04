Izabel Alvares volta ao estúdio do MasterChef Brasil e internet comemora

O retorno de Izabel Alvares, vencedora da segunda edição do MasterChef amadores, para os estúdios da atração repercurtiu na web. Ela foi entrevistada por Ana Paula Padrão no MasterChef Para Tudo nesta terça-feira, 23.

A cozinheira falou das mudanças em sua vida após a vitória no talent show, analisou as relações com seus colegas de competição e também comentou sobre seu novo visual e dos preconceitos que sofreu por causa do peso.

#MasterChefParaTudo Que História da Izabel. Linda Arrasou — Yasminn constantini (@Yasminnconstan2) April 24, 2019

isabel falando que sofreu gordofobia pelas redes sociais um murro na cara da sociedade #MasterChefParaTudo Mas — felipe martins (@martinsfe_) April 24, 2019

Melhor meme da Isabel é essa imagem, hahahahah #MasterChefParaTudo pic.twitter.com/6AMLjpvtxn — PratoFundo (@pratofundo) April 24, 2019

A sinceridade da Izabel quanto aos outros participantes foi a melhor coisa do masterchef de todos os tempos!!!! #MasterChefParaTudo — AlbertoLoose (@AlbertoLoose) April 24, 2019

Que sdds da Izabel e dessa temporada #MasterChefParaTudo — Érika (@erika_salviano) April 24, 2019

O MasterChef Para Tudo também lembrou as provas da edição atual do programa; entre os destaques, as redes sociais ressaltaram as broncas que a Haila levou por causa de seus brigadeiros "mirradinhos".

Fiquei com dó da Hayla, mas ao mesmo tempo não dá pra defender… 😥

Tu vai no #MasterChefBR pra fazer brigadeiro, minha filha?! 😤 #MasterChefParaTudo — Felipe Alves (@xfelipealves) April 24, 2019

Teve também o chef Érick Jacquin fazendo feira e cozinhando uma sopa no meio do povão.

Vou entrar nessa fila da sopa #MasterChefParaTudo — Marcisio Alexandre (@MarcisioAlexan1) April 24, 2019

A internet também destacou o look de Ana Paula Padrão e sua "brusinha" que todo mundo queria ter no armário.

#AnaPaulaPadrão com uma camiseta dos #TheSmiths e um sapato de salto amarelo-limão baphônico no #MasterChefParaTudo nesta noite de terça pic.twitter.com/MTUiWshPRI — Marcelus G. Z. (@MaGioZal) April 24, 2019

Eu agarrei amor nessa camiseta da @anapaulapadrao com estampa do The Smiths ♥ #MasterChefParaTudo — ♓️ Lulu Luci 🇾🇪 (@luluonthesky) April 24, 2019