Grey’s Anatomy: Atriz fala sobre grande decisão que precisará tomar na 15ª temporada

Este texto contém spoilers do episódio 22 da 15ª temporada!

A décima quinta temporada de “Grey's Anatomy” foi intensa e, apesar de colocar o futuro de alguns relacionamentos em perigo, também fará seus personagens tomarem importantes decisões que podem significar um novo passo na vida amorosa.

A Dra. Maggie Pierce, interpretada por Kelly McCreary, foi uma das que precisa decidir entre avançar ou recuar em seu relacionamento com Jackson (Jesse Williams), que pediu que ela fosse morar com ele.

Reprodução / Giphy

A atriz que se uniu ao elenco da série há cinco anos, falou sobre a decisão que o episódio "Head Over High Heels" a obriga a tomar, mas sem dar muitas pistas sobre a resposta final.

“Eu acho que a melhor maneira de descrever é que este é um grande momento para Maggie e ela irá fazer o que geralmente faz em grandes momentos. Ela é uma pessoa que pensa completamente nas coisas. Eu posso até dizer que ela é obcecada quando as coisas são importantes. Você realmente consegue vê-la passar pelo processo de tomada de decisão. Isso a ajuda a avaliar o relacionamento e eu acho que isso é realmente um jeito bonito”, revelou ao portal Paste Magazine.

Além disso, Kelly também mencionou que a série ainda pode durar mais temporadas já que fala sobre a “vida íntima das pessoas, e há sempre algo para se dizer” e contou os desafios que deseja para a sua personagem.

“Uma das coisas que eu acho realmente interessante sobre Maggie é que ela sempre foi muito boa com as suas habilidades, como médica com a sua inteligência. Estou interessada em ver o que aconteceria se ela falhasse em alguma coisa. Ela está chegando ao ponto em que já não é mais uma prodígio. O que acontece quando você é apenas regular? Como ela teria que redefinir sua identidade e como ela se valoriza no mundo do hospital?”, questionou.