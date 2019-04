'Chá de bebê de Meghan foi um grande esforço', diz Serena Williams

Serena Williams revelou que foi preciso "muito esforço" para planejar o chá de bebê da duquesa de Sussex.

A tenista, de 37 anos, é amiga da ex-atriz – que era conhecida como Meghan Markle antes de se casar com o príncipe Harry em 2018 – e assumiu a tarefa de planejar o evento especial em fevereiro.

Em entrevista ao 'Business of Fashion', ela disse: "Planejar algo como isso exige muito esforço. Sou perfeccionista, então pensei: 'Vamos fazer isso perfeito"".

Serena – que tem a filha Alexis Olympia, de 19 meses de idade – organizou o chá de bebê de Meghan no The Mark Hotel, onde as convidadas foram recebidas com uma aula de arranjos de flores e muita comida deliciosa.

A superestrela esportiva convidou pessoas como Amal Clooney, Gayle King, Jessica Mulroney, Misha Nonoo e Abigail Spencer para o evento.

Enquanto isso, Serena insistiu recentemente que a duquesa será uma ótima mãe quando seu primeiro filho nascer em breve.

"Ela vai ser a melhor mãe, com certeza", elogiou a tenista.

E Serena até mesmo compartilhou algumas de suas dicas sobre como lidar com a maternidade pela primeira vez.

Ela acrescentou: "Aceite os erros e não espere ser perfeita. Colocamos muita pressão sobre nós mesmas. Eu tinha todas essas altas expectativas e o que eu faria. Eu iria me recuperar e ficaria ótima, e esta é a hora que tudo não vai correr conforme planejado. Minha vida inteira é planejada e esta é a única vez em que não foi. Você só tem que seguir o fluxo".