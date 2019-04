Cara Delevingne fica aliviada quando perde seguidores em redes sociais

Cara Delevingne declarou que fica feliz quando perde seguidores no Instagram.

A modelo britânica – que tem mais de 41 milhões de pessoas acompanhando a sua vida no aplicativo – acredita que é uma responsabilidade enorme ter um alcance tão amplo e admitiu que fica aliviada quando perde seguidores que não concordam com seu ponto de vista.

"É uma responsabilidade grande ter tantas pessoas seguindo você. Não foco em tentar conquistar mais seguidores. Na verdade, acho que estou fazendo algo de certo quando perco 'followers', pois significa que estou me livrando de pessoas que não concordam com o que tenho a dizer e, se você não concorda com o que tenho a compartilhar, você realmente não deveria estar me seguindo", disparou a musa.

Cara também relatou que sente orgulho de usar o Instagram para se conectar com seus fãs e ajudá-los em situações difíceis de suas vidas.

"Há garotos e garotas bem jovens aos quais eu consegui ajudar em fases difíceis de suas vidas, por exemplo, quando eles passaram pela morte ou doença de um dos pais ou enfrentaram conflitos por causa de sua sexualidade", acrescentou em entrevista à "Grazia".

Recentemente, a beldade de 26 anos – que está em um relacionamento com a atriz americana Ashley Benson – revelou que trocou a "farra" por noites de amor.

"Eu vivia em boates, mas prefiro fazer sexo do que sair agora", confessou.