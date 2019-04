Atores de 'Vingadores: Ultimato' marcam mãos na Calçada da Fama

O alvoroço com "Vingadores: Ultimato" já começou. Prestes a estrear, o filme já foi aclamado por diversos veículos e deve ser um estrondo nas bilheterias mundiais no próximo fim de semana.

O elenco do longa-metragem potencializa tudo isso com a divulgação do projeto. Na última terça-feira (23), os atores que interpretam os personagens fundadores da equipe de heróis se reuniram na famosa Calçada da Fama de Hollywood para deixarem a marca de suas mãos.

O presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, também estava presente.

"Vingadores: Ultimato" conclui o arco do principal grupo da empresa nos cinemas, com a revolta dos heróis que sobreviveram ao ataque de Thanos (Josh Brolin). A estreia da produção está marcada para a próxima quinta-feira (25).

Veja os atores na Calçada da Fama: