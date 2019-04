Brie Larson e Scarlett Johansson usam 'Manopla do Infinito' personalizada e arrasam em looks da pré-estreia de 'Vingadores: Ultimato'

As atrizes Brie Larson e Scarlett Johansson deram o que falar na pré-estreia do filme “Vingadores: Ultimato”, na noite da última segunda-feira (22), em Los Angeles.

Além de arrasar com vestidos impecáveis, as heroínas da Marvel usaram joias inspiradas na "Manopla do Infinito" de Thanos e suas joias.

Scarlett , de 34 anos, optou por um vestido de malha prata e sua joia era uma peça única, que ligava a pulseira aos anéis.

Reprodução / Getty / Contributor

Já Brie usou um vestido longo e lilás, acompanhado de uma pulseira e anéis separados para representar a “Manopla do Infinito”.