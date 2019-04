'Vingadores: Ultimato' pode fazer US$ 1 bilhão só no fim de semana do lançamento

A expectativa dos fãs para "Vingadores: Ultimato" está se refletindo também na estimativa da bilheteria de abertura mundial do filme. De acordo com o site Deadline, há a possibilidade do longa-metragem fazer US$ 1 bilhão no lançamento.

Segundo os dados levantados pelo portal, muito disso se deve pela pré-venda, que é projetada com algo em torno de US$ 120 apenas nos Estados Unidos. No território norte-americano, há também a chance da principal produção da Marvel neste ano arrecadar aproximadamente US$ 300 milhões.

Ainda que esses números sejam por si só uma superação de expectativas para o estúdio, um valor exorbitante entre US$ 940 e US$ 950 milhões deve ser atingido mundialmente.

"Vingadores: Ultimato" chega aos cinemas no dia 25 de abril.