'Vingadores: Ultimato' não é o filme que encerra a Fase 3 da Marvel, afirma Kevin Feige

Embora muitos fãs esperassem que o Universo Cinematográfico Marvel encerrasse sua terceira fase com "Vingadores: Ultimato", o presidente do estúdio Kevin Feige declarou que não, ainda não é o fim.

Segundo o site Screen Geek, ao ser cobrado por um fã durante evento na China sobre novidades de "Homem-Aranha: Longe de Casa", Feige respondeu de forma muito simples. "É o fim da terceira fase".

Ele também deixou claro que essa foi a primeira vez que essa informação foi dita em público. E esse feito não é exatamente uma novidade: em 2015, o encerramento da Fase Dois se deu com "Homem-Formiga", lançado três meses após "Vingadores: Era de Ultron".

Com isso, não há certeza de qual filme abrirá a próxima fase do universo. Estão planejadas continuações para "Doutor Estranho", "Pantera Negra" e "Guardiões da Galáxia", além de filmes solos para Viúva Negra, Blade e Shang-Chi. Um novo time de heróis também deve ir parar nas telonas, com "Os Eternos".

"Homem-Aranha: Longe de Casa" estreia dia 6 de julho, pouco mais de dois meses após "Vingadores: Ultimato".