Veja detalhes da decoração do quartinho de Liz, filha recém-nascida de Thaeme Mariôto

Nascida no último dia 19 de abril, Liz, primeira filha da cantora Thaeme Mariôto e do empresário Fábio Elias, ganhou um quartinho com o tema arco-íris, como são conhecidos os bebês que nascem depois de um período conturbado na vida mãe, como um aborto ou morte prematura do filho.

Divulgação/Grão de Gente

Para contemplar o tema, o espaço é branco com muitas cores espalhadas em detalhes delicados. A textura do tricô ganha destaque em almofadas, ursos e nas roupas de cama. O bercinho ficou uma graça!

A decoração foi feita pela loja Grão de Gente, que cedeu as fotos.

Veja abaixo os detalhes: