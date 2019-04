Reinaldo Lourenço abre a SPFW, com desfile inspirado em Miami

Maior evento de moda do país, a São Paulo Fashion Week começou nesta segunda-feira (23) e a abertura ficou a cargo de Reinaldo Lourenço, no Farol Santander.

O desfile, inspirado em Miami, mostra edifícios de art decó e degradês que lembram pôr do sol, estampados empeças de alfaiataria puro linho e camisaria de algodão. Ao todo são 50 modelos apresentados pelo estilista.

Pela primeira vez, o SPFW propõe uma pergunta como tema: “Qual é a sua utopia?”. O objetivo do evento é de provocar as pessoas a participar ativamente da projeção de um novo mundo, que tem na criação o seu ponto central.

Nesta terça-feira (23) é a vez do desfile de Lenny Niemeyer, na Pinacoteca, às 11h. O Espaço Arca recebe Patricia Vieira (16h), Fabiana Milazzo (17h30), Lilly Sarti (19h) e Bobstore (20h30).

Mostra

A 42ª São Paulo Fashion Week terá um braço no Centro Cultural São Paulo, com a 1ª Mostra do Avesso, em programação com debates, oficinas, artes visuais, dança e cinema, tudo alinhavado pela moda.

A programação começa com a exibição do filme “Greys Gardens”, às 15h30. Mais tarde, às 19h30, tem o encontro Toda Aquela Dança, com especialistas da arte.

A mostra é quase toda gratuita, com os filmes a preço popular de R$ 2. A programação pode ser vista no site do CCSP, que fica na rua Vergueiro, número 1.000.