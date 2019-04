Rock in Rio já tem quatro dias esgotados; veja quais ainda têm ingresso

Quem quer ir ao Rock in Rio 2019, é melhor garantir logo o ingresso: quatro dias do festival já estão com as entradas esgotadas. As vendas para os dias com Drake, Red Hot Chilli Peppers, Iron Maiden e Imagine Dragons foram encerradas.

Iron Maiden se apresenta no dia 4 de outubro e foi preciso poucas horas para vender tudo. Nesta data, também sobem ao Palco Mundo Scorpions, Megadeth e Sepultura.

Na sequência, foi a vez do último dia, 6 de outubro. Imagine Dragons, Muse, Nickelback e Os Paralamas do Sucesso são as bandas a se apresentarem no palco principal nesta data.

Uma semana depois, a organização do festival anunciou o encerramento das vendas para o primeiro dia – com Drake, Cardi B, Bebe Rexha e Alok – e o dia 3 de outubro – com Red Hot Chili Peppers, Panic! At The Disco, Nile Rodgers & CHIC e Capital Inicial.

Ainda há ingressos para os dias 28 de setembro (Foo Fighters), 29 de setembro (Bon Jovi) e 5 de outubro (Pink). O Rock in Rio não abre segundo lote.

Para comprar entradas, basta acessar o site Ingresso.com.