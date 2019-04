Rebeca Abravanel e Pato são batizados em igreja evangélica; rumores de casamento aumentam

De volta a São Paulo e ao São Paulo Futebol Clube, o jogador Alexandre Pato, 29 anos, está cada vez mais próximo da amada, a apresentadora Rebeca Abravanel, 38, com demonstrações cada vez maiores de que o negócio está sério, bem sério.

Nesta segunda-feira (22), Pato compartilhou um álbum em que ele e Rebeca recebem o batismo na igreja Hillsong, popular entre famosos como Justin Bieber e outro futebolista, Kaká. "O batismo é quando nascemos para uma vida nova em Cristo, quando as portas do Céu se abre para nós. Ele que nos leva para a salvação, seguindo a vontade de Deus em nossas vidas", escreveu o jogador paranaense na legenda. " Eu quero por um ‘ponto final’ na minha vida velha e começar tudo de novo. Quero, com Cristo, ressurgir para uma vida nova. Eu acolho essa vida nova, Senhor", completou.

Rebeca, sempre discreta com sua vida pessoal – até janeiro, pouco depois de começar a namorar o jogador de futebol, seu Instagram não tinha foto alguma – gradualmente tem se sentido à vontade para marcar Pato até que, nesta terça-feira (23), compartilhar uma foto dos dois juntos. Ela, com um buquê de flores nas mãos. "Sempre com você".

Na semana passada, a apresentadora do SBT apareceu com um anel avaliado em R$ 256 mil na mão direita. No domingo (21), Silvio Santos incluiu o genro em uma brincadeira e, aparentemente, entregou que os dois estão noivos. Em uma das pistas, em que se deveria adivinhar o nome de uma personalidade, apareceu: "Diz que vai casar com a Rebeca"