Príncipe Louis completa 1 aninho com 'ensaio' fofo nas redes sociais; veja

O Príncipe Louis, filho caçula do Príncipe William e da Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, completa 1 aninho nesta terça-feira, 23 de abril.

Reuters

Desde que nasceu, no Hospital St. Mary, em Londres, Louis pouco apareceu. Assim como com seus irmãos mais velhos, George, 5, e Charlotte, que faz 4 no dia 2 de maio, os pais preferiram preservar os primeiros meses do bebê. A única ocasião em que ele apareceu foi seu batizado, em julho de 2018.

Agora, para celebrar a ocasião especial, a família real publicou três fotos do bebezinho, todo sorridente, nos jardins do Palácio Kensington. As imagens estão no Instagram @kensingtonroyal.

Veja abaixo o pequeno ensaio do pequeno Louis, mostrando seus dentinhos!