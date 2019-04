Jennifer Lopez e Owen Wilson vão interpretar casal em 'Marry Me'

A cantora e atriz, de 49 anos, está se juntando à STX Entertainment – a companhia por trás de seu último filme, 'Uma Nova Chance' – para o próximo longa-metragem, que foi comparado a 'Um Lugar Chamado Notting Hill' e 'A Proposta'.

Jennifer – que recentemente ficou noiva do ex-jogador de beisebol, Alex Rodriguez – vai interpretar uma estrela pop que se casa com um estranho (Owen) depois de descobrir que seu noivo a traiu.

A dupla se encontra depois que a cantora segura um cartaz de 'Case Comigo' em um de seus shows.

O presidente da STX, Adam Fogelson, comentou sobre a participação de Owen no filme: "Owen é uma adição hilária e carismática a este filme, e a pessoa perfeita para contracenar com Jen em um papel que foi literalmente feito para ela".

Não é a primeira vez que Jennifer e Owen, de 50 anos, estrelam um filme juntos.

Os dois atuaram no horror de 1997, 'Anaconda', ao lado de Ice Cube e Jon Voight.

Jennifer está produzindo 'Marry Me' com Elaine Goldsmith Thomas e Benny Media.

O trio também trabalhou em 'Uma Nova Chance', de 2018.

De acordo com a 'Variety', 'Marry Me' começará a ser filmado no outono deste ano.