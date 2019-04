Vanessa Hudgens lembra com carinho do namoro com Zac Efron: 'Me estabilizou'

Faz mais de 10 anos que um dos casais mais shipados dos anos 2000 terminou, mas as memórias do fenômeno "High School Musical" continuam. A atriz Vanessa Hudgens, que viveu Gabriela Montez na trilogia clássica da Disney, não guardou lembranças amargas da época em que ficou com Zac Efron, o Troy Bolton da mesma história.

Em participação do podcast Awards Chatter, Vanessa falou como o relacionamento, que durou entre 2005 e 2010, lhe deu estabilidade em um momento em que a fama chegou instantaneamente. "Nós explodimos – foi um fenômeno massivo. Todos os olhos estavam sobre mim e foi uma coisa esquisita de passa. Mas estar em um relacionamento me estabilizou. Eu tinha alguém que estava passando pelas minhas coisas para me apoiar".

Ela também admitiu que houve briga no set de filmagens. Afinal, os dois eram bem jovens. "Eu me lembro de uma vez em que brigamos e foi enquanto nós estávamos ensaiando", disse ela. "Kenny Ortega (o diretor) ficou com uma expressão preocupada, como se dissesse: 'Ah, não, nosso filme vai acabar agora?' Eu me orgulho em ser profissional, então nós nos resovlemos e fizemos o que tinha de ser feito. Eu era tão novinha e aquele relacionamento me estabilizou".