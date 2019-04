De Repente 30: 10 curiosidades sobre o filme, que completa 15 anos nesta terça

"De Repente 30", uma das comédias românticas mais queridas – e reprisadas – dos últimos tempos, completa 15 anos de lançamento nesta terça-feira, 23 de abril.

Estrelado por Jennifer Garner e Mark Ruffalo, o filme de Gary Winick (de "Cartas para Julieta" e "Noivas em Guerra") conta a história de Jenna Rink, uma adolescente que sonha em crescer e se tornar independente, assim como as mulheres das revistas que costuma ler.

Quando um acontecimento traumatizante estraga sua festa de 13 anos, 1987, ela tem seu desejo secreto atendido e acorda no corpo de uma adulta que não é lá das melhores pessoas do mundo, incluindo com Matt (Mark Ruffalo), que foi seu melhor amigo na infância. E ela tem de lidar com as consequências de tudo isso.

Para celebrar a data, veja algumas curiosidades sobre o filme:

Ashley Benson, a Hannah de "Pretty Little Liars", e Brie Larson, a "Capitã Marvel" em carne e osso, fizeram ponta nas cenas ambientadas nos anos 1980 e integravam o grupo das meninas mais populares do colégio de Jenna.

Christa B. Allen, que faz Jenna aos 13 anos, foi escalada depois que a primeira atriz não foi bem aceita pelo público. Deu tão certo que Jennifer Garner pediu que a garota interpretasse a fase mais jovem de sua personagem em "Minhas Adoráveis Ex-Namoradas", cinco anos depois

A primeira cena que Mark Ruffalo filmou foi justamente uma das mais icônicas: a do musical "Thriller", em que Jenna anima uma festa caída graças ao clássico de Michael Jackson e sua coreografia fantástica. O ator estava em pânico, mas conta que Jennifer estava tão animada que o contagiou.

A cena em que Jenna recebe as meninas do prédio para uma festa do pijama foi gravada contra a vontade do diretor Gary Winick. Winick admitiu depois que essa era uma das melhores cenas do filme. O diretor morreu aos 49 anos, em 2011, vítima de câncer no cérebro. "Cartas para Julieta" foi seu último filme.

Quando a Jenna adolescente entra no armário na esperança de beijar Chris Grandy, há fotos reais da infância de Jennifer Garner.

Jennifer Garner e Mark Ruffalo se deram muito bem durante as filmagens e muitas de suas cenas juntos foram improvisadas.

Sabe Andy Serkis, que ficou famoso como o mestre da captura de movimentos (em "O Senhor dos Anéis" e "Planeta dos Macacos")? Ele interpreta Richard, o chefe de Jenna na revista Poise Divulgação

Esta foi a primeira protagonista de Jennifer Garner no cinema. À época, ela estrelava a série "Alias" e 'ninguém' sabia que ela também podia ser engraçada até que ela ganhou o Globo de Ouro pelo papel e foi arrasou no carisma na hora do discurso.



Lucy, amiga/inimiga de Jenna era uma adolescente muito bonita, mas Judy Greer, atriz que viveu a fase adulta da personagem, afirma que sempre se achou uma 'nerd' nessa fase.

