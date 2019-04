Dayse Paparotto prepara tarte tartin no MasterChef Para Tudo desta terça

A Band exibe nesta terça-feira 23, às 22h, o programa MasterChef Para Tudo com a apresentadora Ana Paula Padrão. A atração vai relembrar os melhores momentos da edição do último domingo, com a Caixa Misteriosa com pimentas diversas e a prova de eliminação com cogumelos.

A receita da edição fica por conta da campeã do MasterChef Profissionais 2016, Dayse Paparotto. A chef de cozinha vai preparar um prato que se destacou e chamou atenção dos telespectadores.

Veja também:

MasterChef Brasil: Helton declara crush em Paola e internautas se identificam

Rock in Rio já tem quatro dias esgotados; veja quais ainda têm ingresso

O programa também exibirá uma matéria com o jurado Erick Jacquin e músico pernambucano China. Ambos foram fazer um passeio por uma feira do Pacaembu, em São Paulo, para mostrar os melhores produtos do local e executar uma receita incrível.

Para completar, Ana Paula Padrão recebe Izabel Alvares, vencedora do MasterChef Brasil 2015, segunda edição com cozinheiros amadores, para um bate-papo descontraído.

O MasterChef Para Tudo vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para smartphones), mostrando cenas inéditas, receitas, curiosidades e bastidores do talent show exibido aos domingos, às 20h.