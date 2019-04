Chris Brown e Nicki Minaj sairão juntos em turnê

Os rappers norte-americanos Nicki Minaj e Chris Brown farão uma turnê juntos no inverno deste ano, como confirmado por Brown em seu Instagram.

O anúncio vem poucos dias após o lançamento do single "Wobble Up", que traz a parceria de Minaj e Brown com o também rapper G-Eazy.

Na última sexta-feira (19), o site Variety reportou o planejamento da turnê. A notícia foi confirmada pelo próprio rapper em seu Instagram. Nos stories, ele escreveu: "A turnê não vai ser no outono [como reportado anteriormente]!!! Será no verão! Neste verão!".

O outono nos Estados Unidos coincide com nossa primavera, enquanto o verão acontece simultaneamente ao nosso inverno.