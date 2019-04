Três anos após lançamento, Beyoncé disponibiliza 'Lemonade' em Spotify e outras plataformas

Após três anos de espera, os fãs de Beyoncé finalmente podem aproveitar sua limonada em outras plataformas que não o Tidal. Disponibilizado nesta terça-feira (23), o álbum vem acompanhado de uma novidade: a demo original de "Sorry", uma das faixas do disco.

"Lemonade" foi lançado em abril de 2016, mas plataformas de streaming como Spotify e Deezer só contavam com a discografia da cantora de "BEYONCÉ" (2014) para trás. O lançamento vem na esteira de outras novidades: no início do mês, Bey divulgou um documentário sobre seu show no festival Coachella em 2018 e um álbum com todas as músicas cantadas por lá, o "Homecoming".

Contudo, quem quer conferir os clipes do álbum visual, continua precisando do Tidal. Vale lembrar esse é um serviço desenvolvido por Jay-Z, esposo da cantora. Juntos, eles lançaram "Everything is Love", que também segue disponível apenas na plataforma de streaming do rapper.

"Lemonade" foi indicado em nove categorias do Grammy em 2017, vencendo em Melhor Álbum Urbano Contemporâneo e Melhor Clipe, por "Formation".

