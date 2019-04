Artista expõe no parque Trianon obras para serem tocadas

Sim, pode acreditar, é para tocar! Fugindo do costume de não interagir com arte, a exposição “Quem Sou Eu”, da artista Anita Kaufman, que toma conta da entrada do parque Trianon – Tenente Siqueira Campos, na avenida Paulista, foi feita para ser tocada pelos visitantes.

O objetivo é atrair a interação do público com a arte, permitindo o toque, o abraço e fotos com as cinco esculturas coloridas e abstratas, que ficam expostas até junho e indicam faces e cabelos para cada admirador soltar a imaginação. Mas muitos não sabem que pode interagir e acabam apenas observando de longe.

Uma das poucas a se arriscar foi a professora Maria do Carmo Magalhães Botelho, 56 anos, que acredita que a exposição parece parte do parque. “É super interessante, parece já ser integrado”, conta Botelho.

O estudante Rafael Mesquita, 21 anos, concorda que as obras dão um toque a mais na paisagem. “Essas formas e cores são muito chamativas.”