UFABC recebe feira literária a partir desta terça-feira

A UFABC (Universidade Federal do ABC) vira palco do Festival Literário nos próximos nesta terça (23) e quarta-feira (24). Com programação gratuita, o evento promove venda e troca de livros, contação de histórias, roda de conversa com autores e outras atrações culturais, no campus Santo André.

O festival aproxima o público de 70 escritores do ABC e da Grande São Paulo. Além de expor e vender seus livros com desconto, eles participarão de bate-papos, oficinas e contações de história. Para quem não quer gastar nada, haverá também espaço para troca de livros.

Ao longo dos dois dias, a programação terá peças, apresentações musicais e de dança, leitura dramática, atividades interativas e até mesmo grafite sendo feito ao vivo.

O cinema também marca presença com o Festival do Minuto, amanhã e quarta-feira. Desde 1991, a mostra itinerante leva filmes com até 60 segundos para o Brasil inteiro e outros países.

UFABC – Campus Santo André (av. dos Estados, 5.001, tel.: 11 3356-7294). Amanhã e quarta-feira, das 8h às 17h. Gratuito.