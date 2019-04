Teatro Municipal de Santo André ganha nome do maestro Flavio Florence

O Teatro Municipal de Santo André passa a se chamar Maestro Flavio Florence. A alteração do nome foi uma iniciativa dos músicos e do atual maestro regente da Orquestra Sinfônica de Santo André, Abel Rocha. Segundo Rocha, trata-se de uma justa homenagem ao maestro Flavio Florence, um dos mais importantes artistas da cidade e que esteve à frente da orquestra de 1988 até seu falecimento, ocorrido em 2008.

Ainda segundo o maestro Abel Rocha, a alteração do nome foi debatida com representantes do setor cultural da cidade. Posteriormente, realizou-se um abaixo-assinado virtual, que contou com cerca de 1.050 assinaturas. Finalmente, a proposta foi discutida com os vereadores na Câmara. O projeto de alteração, elaborado pelo Executivo, foi aprovado por unanimidade pela casa no dia 9 de abril e publicado no último dia 17.

Flavio Florence era paulista e iniciou seus estudos musicais na Fundação das Artes de São Caetano.