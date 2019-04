SPFW abre edição com debate sobre utopia

Sob o tema “Qual é a sua Utopia?”, a São Paulo Fashion Week inicia nesta segunda-feira (22) sua 47ª edição, que tem como epicentro o espaço Arca, localizado na Vila Leopoldina.

Até sábado, serão apresentadas novas coleções de marcas como Lenny Niemeyer, Gloria Coelho, PatBo, Lino Villaventura, Cavalera e Ronaldo Fraga. Há ainda a estreia de cinco grifes inéditas: Haight, Neriage, Flávia Aranha, Another Place e Ocksa.

A abertura acontece às 19h45, para convidados, com um desfile especial do estilista Reinaldo Lourenço no Farol Santander.