Silvio Santos se emociona com neto em cerimônia de circuncisão

View this post on Instagram

“Ao oitavo dia vocês circuncidarão todos os meninos da sua descendência. A circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e vocês, um sinal no seu corpo para mostrar que minha aliança com vocês é para sempre.” (Gênesis 17) Foi uma grande alegria e um momento único celebrar a circuncisão do pequeno Senor junto com o Pessach e a Páscoa; festas que simbolizam tanta vida e tanta vitória. O Pessach marca a libertação do povo judeu da escravidão. O domingo de Páscoa marca a ressureição de Cristo e o começo de um novo tempo. Nesse dia tão especial tivemos a honra de reconhecer a fidelidade e bondade de Deus junto daqueles que amamos e também um momento de reafirmar nossa aliança com esse Deus maravilhoso! “Eu e minha casa serviremos ao Senhor.”(Josué 24) Desejo a todos um Pessach de liberdade na alma e uma Páscoa cheia de vida e vitórias!! Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância!! @fabiofaria55