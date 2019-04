Segundo episódio de 'Game of Thrones' renova interações entre personagens

O cronograma da última temporada "Game of Thrones" parece realmente ter sido preparado com muito cuidado. Todos os fatos acontecem com determinada cautela, mas de uma forma que faz a trama avançar.

Enquanto o primeiro episódio do oitavo ano da série focou em restabelecer o espectador na história, com uma introdução ao que virá daqui para frente, o segundo capítulo procura reafirmar a relação entre os personagens.

Com exceção de Sansa Stark (Sophie Turner) e Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), que nunca haviam interagido mais diretamente, todos os outros integrantes do enredo renovaram as suas interações ou colocaram novos elementos nelas.

A grande reunião na lareira teve um pouco dos dois, com destaque para Brienne de Tarth (Gwendoline Christie), que protagonizou dois grandes momentos do episódio e mostrou que vai ter um papel essencial na guerra que virá.

Arya Stark (Maisie Williams) também foi a responsável por um dos pontos mais marcantes do capítulo. A ação inédita para a sua personagem trouxe uma cena sensível e condizente com a situação em que os envolvidos se encontravam. Além disso, os diálogos o Cão (Rory McCann) continuam a cativar e despertar curiosidade para ambos vão chegar.

Outra curiosidade é como a série tem trabalhado o humor no novo ano. O aspecto cinematográfico e de conclusão carrega consigo uma aura de descontração, como aconteceu na piada dos dragões no primeiro episódio e agora foi encarnada em Tormund Giantsbane (Kristofer Hivju). O bônus do selvagem funcionar nesse caso como uma espécie de alívio cômico foi preciso e bem empregado.

Como é de se esperar, provavelmente essa cautela ficará um pouco de lado nos próximos capítulos devido à vinda de fatos intensos, a exemplo da própria guerra com os Caminhantes Brancos. Contudo, a impressão é de que a última temporada de "Game of Thrones" continuará a executar o plano que já se mostrou bem arquitetado.