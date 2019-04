Riverdale: Último episódio gravado por Luke Perry vai ao ar nesta semana

Roberto Aguirre-Sacasa, criador de "Riverdale", revelou no domingo (21), que vai ao ar nesta semana o último episódio com o ator Luke Perry, morto em 4 de março, após um período de internação por causa de um derrame.

Perry interpretou, por três temporadas, o personagem Fred Andrews, pai do protagonista Archie (KJ Apa).

"O episódio desta semana de 'Riverdale' é o último que Luke filmou. Como sempre, Fred transmitindo palavras de sabedoria para Archie. Um momento lindo e verdadeiro entre pai e filho. Gostaria que essas cenas durassem para sempre".

Aguirre-Sacasa ainda não explicou como a saída do personagem será explicada. Ele confirmou, porém, que a morte do personagem será citada. "Vamos dar um tempo a nós mesmos para descobrirmos a melhor maneira de honrá-lo", disse, em entrevista ao programa Enterteinment Tonight.

O episódio "The Reaper", o 19º da terceira temporada, vai ao ar na quarta-feira, 24. No Brasil, será exibido às 21h40, no Warner Channel.