Mulher de Nicolas Cage por quatro dias, Erika Koise pede pensão alimentícia

Nicolas Cage não vai conseguir se livrar tão fácil de seu último 'relacionamento'. Em março, o ator se casou em uma capela de Las Vegas com Erika Koike e o casório durou apenas quatro dias, quando ele pediu a anulação.

Mas a moça não está disposta a livrar o 'ex' tão facilmente. Cage alegou que o casamento foi algo de impulso e "não tinha a habilidade de reconhecer ou entender o impacto de suas ações" e que o casamento foi baseado em uma fraude.

Agora, Erika alega que Nicolas a procurou 12 dias após o pedido de anulação, propondo que eles voltassem a namorar, o que provaria que o relacionamento era legítimo. Ela reconhece que o relacionamento não deveria culminar em casamento e que o divórcio é mais correto, mas ela quer pensão alimentícia do ex. De acordo com o site TMZ, ela afirma que as acusações de Nicolas prejudicaram sua carreira e reputação.