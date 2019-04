MasterChef Brasil: Helton declara crush em Paloma e internautas se identificam

Helton foi o vencedor da prova da Caixa Misteriosa do Masterchef do domingo, dia 21, mas não foi só isso que ele ganhou: nas redes sociais, um comentário em particular do participante mais jovem fez sucesso com os internautas.

O cozinheiro amador declarou seu amor por Paola Carosella, dizendo que ela é sua "crush suprema". E a web concordou:

"Paola Carosella é meu crush supremo"

Nunca concordei tanto com uma frase na vida #MasterChefBR — èmi (@lapanuccia) April 22, 2019

Chamando a Paola de crush supremo sabendo que ela é o crush supremo do braseeeel #MasterChefBR pic.twitter.com/xN6ndAJSzm — tathidiz (@tathidiz) April 21, 2019

HELTON, TODO MUNDO TEM CRUSH NA PAOLA #MasterchefBR — Buko ☆ (@Bukogoku) April 21, 2019

Teve até gente que ficou ciúme…

Estou vendo que a Paola é crush de geral e isso me incomoda, sou ciumenta #MasterChefBR — Bruna (@brunalopees_) April 22, 2019

Helton representando o Brasil inteiro ao se referir a Paola: "Ela é minha crush suprema"#MasterChefBR pic.twitter.com/Vcg1FLLk4H — Veds (@veeeds2234) April 21, 2019

Paola rainha vendo os comentários de todos que tem ela como Crush #MasterChefBR pic.twitter.com/WCRwPUyvpp — Esse Menino Victor (@VIKTHUS) April 21, 2019

E não é só a Paola que é alvo dos crushes: