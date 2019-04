Justin Bieber participa de surpresa em show de Ariana Grande

O cantor Justin Bieber surpreendeu o público presente no segundo fim de semana do Coachella, festival de música realizado na Califórnia, ao aparecer inesperadamente no show da Ariana Grande.

Leia mais:

Irmão de Bruno Gagliasso tem cargo na Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro

Morre a jovem Yasmim Gabrielle, que se apresentava no ‘Programa Raul Gil’

"Isso não foi combinado", adiantou Ariana, antes de cantarem juntos a música "Sorry", do canadense. No fim da apresentação, Bieber disse que não subia nos palcos há dois anos e revelou que um novo álbum está a caminho.

No fim de março, o cantor havia publicado um desabafo nas redes sociais sobre o desânimo evidente no fim da última turnê, "Purpose", em que cancelou as 14 apresentações finais. No entanto, garantiu que traria novidades em breve: "Eu vou lançar um álbum arrasador o mais rápido possível, meu estilo é inegável e minha determinação é indescritível. O topo é onde eu resido", disse.