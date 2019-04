Irmão de Bruno Gagliasso tem cargo na Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro

O ator Thiago Gagliasso, irmão de Bruno Gagliasso, foi nomeado a cargo do governo de Wilson Witzon no Estado do Rio de Janeiro. No fim da última semana, ele compartilhou uma foto em seu Instagram em que confirmava ter um cargo na Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Embora a notícia tenha atraído atenção nesta semana, ele já vem trabalhando no local desde 26 de fevereiro. Em março, ele chegou a publicar selfies citando a Secretaria.

Segundo nota da Secretaria enviada ao Estado de S Paulo, Thiago tem cargo de comissão de assistente da Superintendência de Artes. Ele tem expediente de segunda a sexta-feira e, de acordo com a nota, exerce função nas redes sociais da pasta.

"Influenciador digital, Gagliasso está trazendo a experiência do seu canal no YouTube e perfil no Instagram para as redes sociais da SECEC. O mundo digital é uma das vertentes da Economia Criativa, setor no qual o Estado do Rio de Janeiro é o principal polo de criatividade do país, contando com mais de 99 mil postos de trabalho", diz trecho do comunicado.

Em 2018, Thiago foi centro de polêmica após expor um desentendimento com a cunhada, Giovanna Ewbank. Apoiador de Bolsonaro, o novo funcionário da Secretaria de Cultura do Rio, teria discutido também com o irmão por causa de política. Bruno e Gio participaram da campanha #EleNão. Ele também criticou a Lei Rouanet.