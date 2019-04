Idosos recebem aula de dança gratuita em Diadema

Oficina de dança para idosos será oferecida gratuitamente nesta quarta-feira (24), às 8h30, no CCMI (Centro de Convivência da Melhor Idade) de Diadema.

Leia mais:

SPFW abre edição com debate sobre utopia

Amizade de Van Gogh e Gauguin inspira peça no Sérgio Cardoso

O encontro será conduzido por Roberta Silva e Jonathan Hudson, ambos arte-educadores do Instituto Matéria Rima. Este é o terceiro de uma série de quatro que estão sendo ministrados no CCMI, um a cada mês, contemplando todos os elementos da cultura hip hop. Os idosos já participaram de oficinas de grafite e rima e pandeiro. A próxima será de discotecagem, no mês que vem.

Não é necessária inscrição prévia para participar da oficina.