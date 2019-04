Maisie Williams comenta romance de Arya em 'Game of Thrones': 'Pensei que fosse brincadeira'

ATENÇÃO: CONTÉM SPOILERS DO SEGUNDO EPISÓDIO DA OITAVA TEMPORADA DE "GAME OF THRONES".

"Você já leu?", perguntou Sophie Turner, 23 anos, intérprete de Sansa Stark em "Game of Thrones". "Estou no meio do primeiro episódio", respondeu Maisie Williams, de 22 anos, sua irmã na série. "O que você fizer, você tem que pular para esse episódio, essa cena primeiro", apressou Turner.

"Então eu acabei de ler isso e foi praticamente tudo que eu sabia sobre a temporada inteira", lembra a intérprete de Arya Stark. O motivo de tanta urgência? A mais nova dos nortenhos finalmente ganharia um interesse romântico: Ser Gendry de Hollow (Joe Dempsie), um dos filhos bastardos do rei Robert Baratheon e seu ex-companheiro de viagem.

A cena pegou os fãs de surpresa, já que Arya e Gendry formam um casal momentos antes da invasão dos Caminhantes Brancos. Ao ler isso, Maisie Williams duvidou que fosse real. "No começo, eu pensei que era uma brincadeira", disse em entrevista a revista Entertainment Weekly. Isso porque os roteiristas David Benioff e Dan Weiss já tinham brincado com o elenco no passado, enviando-lhes roteiro falsos. Kit Harington, por exemplo, recebeu um texto na primeira temporada em que o rosto de Jon Snow aparecia desconfigurado.

Williams, que entrou na produção de "Game of Thrones" com 11 anos de idade, recebeu um tratamento diferente do restante do elenco em sua primeira cena de nudez na série. "David [Benioff] e Dan [Weiss] disseram que eu poderia mostrar o tanto que eu quisesse. Então eu fui bastante privada. Não acho que seja importante para Arya se mostrar. Essa passagem não é exatamente sobre isso", explicou.

Para a atriz, foi estranho o momento da gravação – e não pela nudez em si. "No início, todo mundo era bastante respeitoso. Ninguém quer te fazer se sentir desconfortável, o que na verdade faz você se sentir mais desconfortável, porque ninguém quer olhar para onde não deveria estar olhando. E isso faz você se sentir horrível, porque todo mundo está [virando os olhos]. Você quer que as pessoas ajam normalmente".

Joe Dempsie, que é 10 mais velho que Maisie Williams, também se sentiu um pouco desconfortável com a cena. "É obviamente um pouco estranho para mim porque eu conheço Maisie desde ela tinha 11 ou 12 anos", diz o ator, de 31 anos. "Ao mesmo tempo, eu não queria ser paternalista a respeito de Maisie — ela é uma mulher de 20 anos. Então nós nos divertimos com isso", riu.