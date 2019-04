Exclusivo para o PlayStation 4, Days Gone terá update de 21 GB no dia do lançamento

A emoção de comprar um videogame em mídia física, colocá-lo no console e instantaneamente começar a jogar é hoje uma ilusão distante para a maioria dos títulos da atual geração. Passar bons minutos esperando o jogo instalar atualizações – muitas vezes no primeiro dia de vida do jogo – já virou rotina dos jogadores.

Com o próximo lançamento exclusivo da Sony, Days Gone, não será diferente. De cara, quem comprar a mídia física do jogo terá que baixar 21.42 GB de dados. Para os que compram a mídia digital, o download total dos arquivos chega a 67.51 GB.

Veja também:

Para corrigir bug no Fortnite, Epic Games libera atualização para PS4 e Xbox

Maisie Williams comenta romance de Arya em ‘Game of Thrones’: ‘Pensei que fosse brincadeira’

Para efeito de comparação, o console PlayStation 4 é vendido em versões de 500 GB ou 1 TB (1000 GB) de armazenamento. Segundo a Bend Studio, desenvolvedora do jogo, o update logo no lançamento fará correções e resolverá problemas relacionados a localização do jogo para diversos idiomas – ou seja, adaptar cada dublagem ou legenda para a realidade dos países.

Days Gone é um jogo de aventura em terceira pessoa, em que o caçador de recompensas Daecon enfrenta um mundo pós-apocalíptico e busca sobreviver em meio a zumbis e outros inimigos. O jogo será lançado no dia 26 de abril.