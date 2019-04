Lançado sob forte expectativa, ‘Mortal Kombat 11’ traz gráficos ainda mais realistas

Popular franquia de luta dos anos 1990, a série “Mortal Kombat” soube se renovar com maestria para os consoles da atual geração.

É na esteira dos sucessos passados que a 11ª versão do jogo chega às lojas nesta terça-feira (23) sob forte expectativa.

A depender dos trailers já lançados, o aspecto “gore” do jogo segue intacto, com golpes realistas que parecem disputar qual é capaz de tirar mais sangue do oponente – afinal estamos falando de combates mortais, não é mesmo?

Para além dos já tradicionais “fatalities” – como são conhecidas as violentas finalizações de batalha –, “Mortal Kombat 11” traz ainda a possibilidade do “Fatal Blow”, golpes especiais que podem ser usados quando barra de energia do avatar fica preenchida em 30% e que são capazes deixar o oponente em situação crítica.

Outra novidade é introdução de duas barras distintas para ataque e defesa, orientando o jogador quanto a sua capacidade para executar determinada manobra.

A despeito das lutas de um contra outro, o game também fortalece seu modo história, que inicia do ponto exato em que “Mortal Kombat X” encerra, com Raiden diante de um ataque surpresa ao NetherRealm.

Há uma personagem nova: Kronika, a Guardiã do Tempo, que abre margem para que um mesmo personagem se enfrente em uma versão mais jovem ou mais velha de si mesmo.

É possível ainda jogar com avatares inéditos, como The Kollector e Geras, e também com Baraka e Skarlet, que retornam à franquia após terem ficado de fora na edição anterior do jogo. Se ainda assim você não estiver satisfeito, pode matar a saudade de velhos conhecidos, como Johnny Cage, Scorpion e Kitana.

A customização ganha um upgrade, e dá para mudar desde a aparência dos combatentes a suas armas. Um dos skins inéditos, exclusivo para edições compradas no Brasil, é do personagem Kano Kangaceiro.

Com dublagem, legendagem e menus em português, “Mortal Kombat 11” começa a ser vendido amanhã ao custo de R$ 250 para PlayStation4 e XBox One e R$ 200 para PC. O game também estará disponível para Nintendo Switch.