Canal no YouTube oferece preparação gratuita para o Enem

Caderno e caneta na mão, internet conectada e muita disposição para se preparar para o vestibular. Até o próximo sábado, o Congresso Online Heróis do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) promove uma série de aulas ao vivo e gratuitas, com 24 professores de diversas disciplinas.

As transmissões começaram neste domingo (21) e serão diárias, sempre a partir das 19h. Para assisti-las, é preciso se cadastrar pelo site Heróis do Enem.

Os alunos que quiserem acompanhar o material didático preparado para o evento podem comprá-lo por R$ 9,90.

A equipe é composta por youtubers da educação, que, juntos, somam 1,5 milhão de inscritos. “Nós escolhemos professores que já têm experiência com o ensino digital e que, além do notório conhecimento, estão habituados com a ferramenta”, explica o idealizador do projeto, Mateus Fonseca. Ele trabalha na Know How, empresa dedicada à democratização do ensino pela internet.

Uma das profissionais que participarão do evento, a pedagoga e mestranda Clara Bousada, 22 anos, dona de canal homônimo, tem 67 mil inscritos. “Vou ensinar métodos de estudo para tornar a preparação para o Enem mais eficaz”, adianta.

O Enem deste ano será aplicado em dois domingos, em 3 e 10 de novembro. As inscrições começam em 6 de maio.