Com BTS na disputa, começa votação para categoria ‘Top Social’ do 'BMAs 2019'

O grupo sul-coreano BTS concorre na categoria ‘Top Social’ do prêmio Billboard Music Awards 2019 (BBMAs 2019). O evento acontece em 1 de maio nos Estados Unidos.

A votação para a categoria começou nesta segunda-feira (22). Com isso, os fãs já podem participar da premiação americana. Confira:

O assunto já é um dos mais comentados no Twitter. A hashtag #BBMAsTopSocial é trending topics da rede social nesta segunda.

A boy band de k-pop ainda está indicado em mais duas categorias: 'Melhor Duo/Grupo' e 'Melhor Artista das Redes Sociais'. EXO, GOT7, Ariana Grande e Louis Tomlinson também concorrem na ‘Top Social’.

Boy With Luv

O BTS também vai se apresentar com Halsey no Billboard Music Awards 2019. Eles farão a performance do single Boy With Luv.

