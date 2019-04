Amizade de Van Gogh e Gauguin inspira peça no Sérgio Cardoso

Após ter sua estreia adiada com a queda de parte da fachada do Teatro Sérgio Cardoso, a peça “Van Gogh por Gauguin” estreia nesta segunda-feira (22) com o objetivo de explorar os desdobramentos poéticos de uma amizade dividida entre a admiração e o conflito.

Leia mais:

Lançado sob forte expectativa, ‘Mortal Kombat 11’ traz gráficos ainda mais realistas

MasterChef Brasil: ‘Não estava com cabeça para cozinhar’, justifica Rosana

A dramaturga Thelma Guedes imaginou uma história na qual o pintor Paul Gauguin (1848-1903) é assombrado pela culpa que sente pela morte do amigo Van Gogh (1853-1890), de quem se distanciou pouco antes de sua trágica morte.

Sob efeito de arsênico, Gauguin (vivido por Augusto Zacchi) tem um delírio no qual imagina estar diante de um ajuste de contas com o amigo (interpretado Alex Morenno).

É a deixa para que a história deles seja explorada a partir dos dois meses que viveram juntos em uma casa em Arles, no sul da França.

Com direção de Roberto Lage, a peça aposta em uma encenação que remete aos padrões cromáticos presente na paleta dos dois pintores.

“Van Gogh por Gauguin” fica em cartaz às segundas, às 20h, aos sábado, às 18h30, e aos domingos, às 19h, até 10 de junho. Os ingressos custam R$ 50.