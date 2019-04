Páscoa 2019: Flashback e em família, veja como foi o feriado dos famosos

View this post on Instagram

Rafa treinando com Helena. Filha do meu tio , irmão da minha mãe do segundo casamento do meu avô com a querida Erika e que tem a minha idade. Também tenho um tio de 20 anos pelo outro lado da família . Então meus tios São mais novos que eu e as vezes acho que minha vó é minha mãe e sou prima do meus tios. E meus sobrinhos são mais velhos que Rafa. E olha que nem tenho sobrinhos. Mas a gente se entende ❤️😋 Feliz Páscoa. Que Deus amado abençoe as famílias de vcs! E que lembremos de Jesus amado que deu a vida por nós ❤️🦋🙏