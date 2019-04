MV mais visto do BTS, videoclipe 'DNA' já tem mais de 700 milhões de visualizações no YouTube

O grupo sul-coreano BTS tornou-se um grande sucesso mundial. A boy band de k-pop arrasta multidões por onde passa.

Os jovens Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook são os responsáveis por esta repercussão que já rompeu todas as fronteiras.

BTS

No YouTube, o grupo também tem se destacado. O videoclipe 'DNA', MV mais visto do grupo, já tem mais de 700 milhões de visualizações na plataforma de vídeos.

Sem dúvida, um número impressionante. O vídeo foi lançado em setembro de 2017 e também já conta com mais de 3 milhões de comentários de fãs. Confira:

Novo sucesso

O MV de ‘Boy With Luv’, feat da boy band com a americana Halsey, também conquistou um número muito importante no mundo da música.

A produção bateu o recorde de vídeo mais visto em 24 horas de todos os tempos na plataforma. A informação foi confirmada oficialmente pela empresa.

Pode comemorar, ARMY! Olha quem bateu o recorde de vídeo mais visto em 24 horas de todos os tempos? Isso mesmo, #BoyWithLuv do @BTS_twt com a @halsey! Parabéns ícones 🎊💫 https://t.co/difdkYQhuN pic.twitter.com/prHQ7dkMst — YouTube Brasil (@YouTubeBrasil) April 15, 2019

