MasterChef Brasil: O bicho pegou! Saiba quem foi eliminado na prova do cogumelo

O jogo começou no "MasterChef Brasil"! No episódio exibido no último domingo (21), sobrou bordoada dos jurados Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella e as rivalidades se acirraram, culminando com a saída de Rosana.

A psicóloga se deu mal nas duas provas e não impressionou. Na saída, Jacquin lamentou: "Gosto muito de você". Em entrevista a Ana Paula Padrão, ela disse que o emocional pesou.

A prova de eliminação consistiu no uso dos cogumelos. Helton, o caçula da edição, arrasou na primeira parte do programa e teve poder de decisão, inclusive na distribuição dos cogumelos. O caçula "ferrou" André, Juliana e Rodrigo, entregando as opções em conserva.

Rodrigo, Rosana e Janaina foram os piores da noite. O destaque positivo foi Eduardo R.

A primeira parte do programa foi dedicada à Caixa Misteriosa que trouxe sete tipos de pimentas diferentes: scorpion, pimenta de cheiro, dedo-de-moça, habanero laranja, jalapeño, aji amarelo e pimenta chocolate, de diferentes origens e níveis de picância. "A escala de ardência vai de 0 a 2 milhões", avisa Fogaça.

Os cozinheiros amadores poderiam escolher qualquer tipo de prato, desde que contasse com um dessas 'pimentinhas'.

O grande destaque foi Helton, 19 anos, o caçula do grupo. Ele teve de mudar tudo de última hora: de pão de queijo que gostaria de fazer, fez uma tarte tatin e, do sorvete que também desejava apresentar, fez um creme de pimenta de cheiro. Arrasou.

Renan e Fernando foram os outros destaques e o jogo esquentou com as vantagens que eles obtiveram. Helton pode escolher duas pessoas para subir ao mezanino, enquanto os demais puderam vetar, cada um, mais dois participantes. Sobrou para André e para Eduardo, que foram para a prova de eliminação.

O bicho também pegou para os três destaques negativos. Os três jurados pegaram pesado com Haila e seus brigadeiros, que não estavam no ponto. "Brigadeiro? Leite condensado, cacau e colher de pau. Todo mundo no Brasil sabe fazer. Uma criança de 7 anos sabe fazer. O que você está fazendo aqui, Haila?", detonou Paola.

Ai!

Além da mineira, ficaram em desvantagem Rosana e Marcus. Os três perderam 15 minutos de cozinha na prova de eliminação, à base de cogumelos. Aí entrou outra vantagem de Helton: ele pode escolher quais dos adversários cozinhariam com ingredientes frescos, secos ou em conserva.