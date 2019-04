MasterChef Brasil: 'Não estava com cabeça para cozinhar', justifica Rosana

Cozinhar no MasterChef Brasil exige um alto nível de concentração dos participantes para que os pratos sejam bem executados, se a cabeça estiver fora do lugar, pode ser fatal. Foi o que aconteceu com Rosana Gammaro, que foi eliminada da competição na prova dos cogumelos.

“Não faltou caldo, não faltou pimenta, não era moqueca. O que faltou realmente foi foco e determinação. Eu entrei para cozinhar e não estava com a menor cabeça para aquilo”, revelou a cozinheira amadora ao Portal da Band.

Com um desempenho ruim também na prova da Caixa Misteriosa, que desafiou os participantes a prepararem pratos com pimenta, Rosana foi bastante criticada pelos jurados, e entrou na prova de eliminação desanimada.

“Me senti humilhada e isso estava me corroendo por dentro. Eu não consegui relaxar para cozinhar. Eu aguento pressão, crítica, tudo, mas eu odeio ser maltratada, e isso me tirou completamente o foco e eu não consegui pensar no que fazer”, revelou.

Na prova de eliminação, a cozinheira amadora tinha 15 minutos a menos que os demais, por ter ficado entre os piores no desafio anterior. Por isso, ela optou por usar uma massa pronta para harmonizar com os cogumelos, protagonista do prato.

“Tendo uma hora é muito melhor do que 45 minutos, mas sinto que não foi um grande problema. Se eu tivesse focada, e determinada a cozinhar legal, eu teria feito o melhor prato possível. Mas eu estava sem foco, muito chateada e isso terminou com a minha performance”, explicou.

O desânimo na prova fez com que a psicóloga perdesse a esperança de seguir no talent show. “Para ganhar qualquer batalha, fazer o melhor de você mesmo, precisa de propósito, foco e determinação. Se não for, rasga o cheque”, frisou.

“Tenho gratidão pelo aprendizado, pelas críticas, por me ajudarem a me testar. Eu aprendi muito e cada vez mais eu sei que cozinha tem que ser com amor. É isso que eu sei fazer, cozinhar com amor”, finalizou.