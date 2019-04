Eva Mendes tem 'pior atitude'' quando se trata de exercícios

Eva Mendes tem a "pior atitude" quando se trata de ir para a academia.

A atriz, de 45 anos – que tem as filhas Esmeralda, 4, e Amada, 2, com o galã de Hollywood, Ryan Gosling – credita sua "vaidade" por fazer com que ela se exercite toda semana e admitiu que é "invejosa" das mulheres que gostam de manter a forma, porque ela "chuta e grita" durante todas as sessões.

Aparecendo na capa de maio da revista 'Women's Health', ela disse: "Tenho inveja de mulheres que gostam de malhar, porque tenho a pior atitude sobre isso. Minha vaidade me leva para a academia – e obviamente razões de saúde – mas estou chutando e gritando o tempo todo".

E Eva, que tem um alto nível de açúcar no sangue, nunca consegue guardar guloseimas em sua casa para satisfazer seu desejo por doces.

Ela acrescentou: "Tenho trabalho de sangue feito pelo menos duas vezes por ano, porque tenho açúcar elevado no sangue, e colesterol alto corre na minha família, não sou completamente limpa e saudável. Gosto de doces, então não posso guardar qualquer coisa em casa".

A estrela de 'Place Beyond The Pines' conheceu seu parceiro de longa data, Gosling, em 2011, e revelou que ter filhos não estava em seus planos até que ela conheceu seu namorado e tudo "fez sentido".

"Era a coisa mais distante da minha mente. Ryan Gosling aconteceu. Quero dizer, me apaixonar por ele. Então fazia sentido para mim ter… não crianças, mas os filhos dele. Era muito específico sobre ele".